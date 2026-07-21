Eurostars refuerza su presencia en EE.UU. con la adquisición de 'The Chemists' Club Hotel' en Nueva York

Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha anunciado la adquisición del Eurostars The Chemists' Club Hotel, un establecimiento boutique de cuatro estrellas situado en Midtown Manhattan, en Nueva York.

Con esta operación, la compañía recupera para su portafolio un activo que ya gestionó entre 2007 y 2016 y eleva a siete el número de hoteles en Estados Unidos, según ha informado el grupo en un comunicado.

El hotel, situado cerca de Grand Central Terminal, Bryant Park y la New York Public Library, ocupa un histórico inmueble de estilo Beaux-Arts de 16 plantas y dispone de 107 habitaciones de diseño contemporáneo. Asimismo, alberga en su planta principal el reconocido restaurante Benjamin Steakhouse, inaugurado en 2006 y considerado uno de los steakhouses de referencia de Manhattan por su cocina clásica neoyorquina especializada en carnes premium maduradas en seco (dry-aged).

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La incorporación se suma a la reciente apertura del Eurostars Old Montreal, el primer activo de la firma en Canadá, consolidando la apuesta del grupo por el mercado norteamericano.

Con esta adquisición, Eurostars Hotel Company refuerza su huella en Estados Unidos, donde ya cuenta con presencia en destinos clave como Nueva York, Boston, Chicago, Miami y Washington D.C.

El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, ha destacado que Estados Unidos continúa siendo un mercado prioritario para la estrategia de crecimiento internacional de la compañía, señalando que la operación permite incorporar un inmueble con alto valor patrimonial en uno de los principales centros económicos y turísticos del mundo.

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