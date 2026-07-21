El Ayuntamiento de Eibar propone nombrar a Mikel Oyarzabal Hijo Predilecto de la ciudad

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa) ha propuesto este martes, en la Junta de Portavoces, el inicio del expediente para conceder al futbolista Mikel Oyarzabal el título de Hijo Predilecto de la ciudad, al considerar que reúne los requisitos establecidos en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

La iniciativa responde al "destacado" papel desempeñado por el delantero eibarrés en la reciente Copa del Mundo, en la que "fue una de las piezas clave de la selección española". "Oyarzabal firmó un brillante campeonato, con cinco goles, contribuyendo de manera decisiva a la conquista del título mundial", destacó el Consistorio guipuzcoano.

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El alcalde de Eibar, Jon Iraola, afirmó que el rendimiento del futbolista "ha sido determinante para el éxito de la selección", y subrayó tanto sus méritos deportivos como sus "cualidades personales".

"El trabajo desarrollado por Mikel Oyarzabal ha sido clave para la victoria de España en la Copa del Mundo. Sus cinco goles reflejan el excelente campeonato que ha realizado y el compromiso que ha demostrado con su equipo", señaló el alcalde.

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Iraola añadió que el jugador de la Real Sociedad "representa de la mejor manera los valores de Eibar, tanto dentro como fuera del terreno de juego". "La ciudad tiene en Mikel Oyarzabal a un magnífico embajador. Además de ser un futbolista extraordinario, es una excelente persona y un deportista que encarna algunos de los valores más admirables del deporte, como el esfuerzo, la humildad, el respeto y el compromiso", concluyó.