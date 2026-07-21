El barril de petróleo Brent cotiza por debajo de 89 dólares ante la incertidumbre en Ormuz

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, cotizaba antes de la apertura de los mercados del Viejo Continente por debajo del umbral de los 89 dólares ante la incertidumbre sobre la situación en el golfo Pérsico tras otra noche de ataques iraníes contra activos militares de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait.

De este modo, si bien el coste del petróleo Brent se abarata este martes un 0,92% respecto del cierre de ayer y más de un 3% respecto de los 91,43 dólares que llegó a alcanzar este lunes, hasta 88,40 dólares, aún cotiza un 4% por encima del precio de hace una semana.

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De su lado, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba antes de la apertura europea un 0,24% respecto del cierre del lunes para cotizar en 82,28 dólares.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este martes nuevos ataques contra activos militares de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait, esta vez con una declarada intención de crear una "noche negra" para las tropas norteamericanas, con bombardeos dirigidos a sistemas de defensa y radares estadounidenses.

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Por su parte, el Ejército de Estados Unidos informó este lunes de que había impedido el paso a siete buques mercantes e inutilizado otro en el estrecho de Ormuz en el marco del bloqueo naval estadounidense impuesto a los puertos y buques iraníes en la zona.