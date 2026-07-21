Dos mujeres asesinadas en presuntos crímenes machistas en España en las últimas 24 horas

(Actualiza con la confirmación del Ministerio de Igualdad de dos de los crímenes)

Madrid, 21 jul (EFE).- Dos mujeres fueron asesinadas en España en las últimas 24 horas y otra más ha fallecido tras una brutal agresión con líquido inflamable perpetrada por sicarios en febrero; crímenes por los que se investiga o se ha detenido a sus parejas o exparejas.

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En las últimas horas han muerto dos mujeres de Málaga y Toledo, que han sido confirmados por el Ministerio de Igualdad como asesinatos por violencia de género, por lo que ya son 31 las víctimas de crímenes machistas en lo que va de año, una cifra superior a la de los últimos años, pues en 2025 en estas misma fechas se habían registrado 22 crímenes.

El Gobierno sin embargo ha descartado que la muerte de otra mujer de 56 años la pasada noche en su domicilio en Almoradí (Alicante, este de España) sea un crimen machista, pues la autopsia practicada determinó que el fallecimiento fue por causas naturales.

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Su marido de 61 años, que había sido arrestado y contaba con una denuncia de la fallecida en 2008, ha sido puesto en libertad.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, condenó las muertes y aseguró que, de confirmarse como asesinatos machistas, el país "volvería a enfrentarse a una tragedia insoportable que golpea a la sociedad". "Erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo", incidió.

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Ante estos datos, la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado un comité de crisis el próximo martes 28 de julio, según informaron fuentes de Igualdad.

Este mismo martes por la mañana, una mujer de 45 años ha sido asesinada con arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años, en su vivienda en Alameda de la Sagra (Toledo, centro de España).

Además, ayer fue hallada otra mujer, de 30 años, con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga, sur de España), que fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre que se suicidó tirándose por la muralla de la Alcazaba después de cometer el crimen, según fuentes de la investigación.

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El verano es un periodo de alto riesgo, sobre todo por la mayor convivencia con el agresor durante las vacaciones, la ruptura de rutinas y, en algunos casos, por episodios de calor.

Así, se han vuelto a activar todas las alarmas, ya que desde el pasado 31 de mayo han sido asesinadas en España nueve mujeres por sus parejas o exparejas.

Por otro lado, el sábado falleció una mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero en un hospital madrileño con quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo producidas en el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva (Madrid), según confirmaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno.

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El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, cuando la mujer fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo.

El pasado 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el suceso: el marido de la mujer, como presunto inductor de la agresión, y otros dos hombres como autores materiales de la misma.

Además de estas tres nuevas víctimas, en la última semana además ha habido varios intentos de crímenes machistas.

Las autoridades buscan a un hombre, sobre el que pesa una orden de alejamiento por violencia machista, que el pasado sábado provocó un incendio en la casa de su hijo y su expareja en una urbanización de Tossa de Mar (Girona, noreste).

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Y la Policía también detuvo la semana pasada en Algeciras (Cádiz, sur de España) a otro hombre acusado de provocar un incendio con intención de acabar con la vida de una de las residentes de un edificio.

Según informó la Policía Nacional, la investigación permitió identificar al sospechoso como la expareja de una de las moradoras del inmueble y la autoridad judicial lo envió a prisión provisional. EFE