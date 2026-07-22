Viuda de Malcolm-Jamal Warner, de 'The Cosby Show', demanda a su suegra por fideicomiso

Los Ángeles (EE.UU.), 22 jul (EFE).- La viuda de Malcolm-Jamal Warner, conocido por su interpretación en 'The Cosby Show' (1984-1992), demandó a la madre del artista para recuperar al menos 1,2 millones de dólares, tras citar que el dinero se pactó en un acuerdo prenupcial antes de su fallecimiento en julio del año pasado.

La demanda, presentada en el estado de Georgia, reclama los fondos de un fideicomiso familiar dejado por el actor que dio vida a Theo Huxtable en ‘The Cosby Show’, que murió ahogado en una playa de Costa Rica a la edad de 54 años.

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La viuda, Tenisha Delilah Warner, señaló en la querella legal que la madre del actor, Pamela Warner, quien maneja el fideicomiso del artista, le adeuda al menos 1,2 millones de dólares en virtud del acuerdo prenupcial, que incluye una póliza de seguro de vida de un millón de dólares que su difunto esposo nunca llegó a contratar, según información citada por ABC.

La viuda también alegó que su esposo se había comprometido a pagarle 16.000 dólares anuales libres de impuestos en su aniversario de bodas para financiar su cuenta de jubilación, así como a abonarle 5.000 dólares mensuales por su trabajo como jefa de gabinete y asistente personal.

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La madre del actor administra el fideicomiso constituido el 7 de octubre de 1996, cuando el actor era soltero y no tenía hijos.

En declaraciones a ABC, la viuda dijo que el actor “tenía toda la intención de velar por el bienestar de nuestra hija de nueve años y el mío" y de cambiar el fideicomiso.

Contó que tuvo que recurrir a la demanda, después de que la madre del actor se negara a dar respuesta a su solicitud.

Warner dio vida a Theo Huxtable durante las ocho temporadas en que se emitió 'The Cosby Show', protagonizada también por Bill Cosby, que seguía la vida en familia de un médico obstetra y una abogada en Brooklyn.

Su actuación le valió una nominación al premio Emmy, y posteriormente realizó trabajos en series como 'Malcom & Eddie', 'The Magic School Bus', 'Reed Between the Lines' o 'The Resident'.

Jamal-warner se alzo en 2015 con el premio Grammy a la Mejor Interpretación Tradicional de R&B por su contribución poética a la versión de 'Jesus Children', de Robert Glasper Experiment . EFE