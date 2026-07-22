Agencias

Un nuevo documental de Julie Andrews llegará a Disney+ en 2027

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Los Ángeles (EE.UU.), 22 jul (EFE).- La legendaria actriz Julie Andrews será protagonista de un documental dirigido y producido por RJ Cutler ('Martha') que se estrenará en Disney+ en 2027.

El proyecto, que aún no tiene título oficial promete ser un "retrato definitivo" de la intérprete con imágenes de archivo inéditas y "entrevistas sinceras" que desvelarán "la vida de la mujer detrás de las leyendas como 'Mary Poppins' o 'The Princess Diaries'", reza el comunicado emitido por Disney.

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El filme ofrecerá "una mirada íntima y reveladora a la extraordinaria trayectoria de la legendaria actriz, cantante y escritora, desde sus inicios en el vodevil británico hasta su meteórico ascenso como superestrella mundial", añade el escrito.

"Julie Andrews no es simplemente una artista querida. Es un referente cultural, una figura intrínsecamente ligada a la forma en que generaciones enteras comprenden la alegría, la resiliencia y la gracia", aseguró Cutler en el mismo comunicado.

"La mayoría desconoce los extraordinarios desafíos que ha tenido que superar a lo largo de su vida, desafíos que exploramos en esta película", adelantó.

Entre los proyectos más recientes de Andrews se encuentra la serie de Netflix 'Bridgerton' en la que prestó su voz a Lady Whistledown. EFE

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