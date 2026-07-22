El Gobierno condena los ataques de Irán y llama a una "urgente desescalada" y a respetar el "alto el fuego"

El Gobierno de España ha trasladado este miércoles su condena a los recientes ataques de Irán contra los países del Golfo y Jordania y ha llamado a una "urgente desescalada" y a respetar el "alto el fuego" en el conflicto entre el país de Oriente Próximo y Estados Unidos.

A través de un comunicado de Exteriores, el Gobierno ha expresado su "profunda preocupación" por la "extensión de la inestabilidad" en las que se incluyen las amenazas a los buques saudíes por el estrecho de Bab-el-Mandeb, las cuales han rechazado "categóricamente". Asimismo ha expresado su solidaridad a sus "socios" y a las familias y allegados de las víctimas de los ataques.

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El comunicado llega después de que el Ejército de Irán haya reivindicado este miércoles un bombardeo con drones contra una guarnición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el oeste de Kuwait y Jordania, así como un segundo ataque en Bahréin contra una instalación de Amazon que ha denominado el "ojo digital" del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). En este sentido, el Ejecutivo español ha calificado como "injustificados" estos ataques.

Del mismo modo, desde el Ministerio han mostrado también su preocupación por la "creciente inestabilidad en Yemen" y han manifestado su "respaldo" al Consejo de Liderazgo Presidencial "en sus esfuerzos por asegurar la estabilidad del país en contra de los intentos de injerencia sobre los asuntos internos, en violación de la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad".

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Finalmente, han urgido a una desescalada y al respeto del alto el fuego conjuntamente con el regreso de las partes a la mesa de negociación como "única vía para avanzar hacia la paz y la estabilidad duraderas en Oriente Próximo". "España reitera su más firme compromiso con la diplomacia, el diálogo y el respeto del derecho internacional", ha sentenciado el Ministerio.