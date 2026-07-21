China acusa a Filipinas de "tergiversar los hechos" tras un incidente en el mar de China Meridional

La Guardia Costera de China ha acusado este martes a Filipinas de "tergiversar los hechos" y "acusar falsamente a Pekín" de un incidente en el mar de China Meridional, suceso que se habría saldado con al menos un marinero filipino herido, en medio de las tensiones bilaterales en la zona, al alza durante los últimos años.

El organismo ha indicado en un comunicado que "una patrulla de la Guardia Costera estaba llevando a cabo una patrulla de rutina en aguas cerca del arrecife Renai, el más grande de China, donde Filipinas había anclado un buque, del que salieron dos embarcaciones hinchables".

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"Ignorando las reiteradas y claras advertencias de China, las embarcaciones filipinas se acercaron rápidamente y embistieron peligrosamente a la patrullera china. Durante el incidente, personal filipino atacó con agresividad a agentes de la ley chinos utilizando remos y palos largos", ha sostenido.

Así, ha defendido que su personal "tomó medidas en línea con las leyes y regulaciones, incluidas advertencias, maniobras y contramedidas recíprocas para estabilizar la situación y mantener una máxima contención y racionalidad", antes de lamentar que "tras el incidente, Filipinas distorsionó los hechos y acusó falsamente a China".

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"Es una contradicción total. Exigimos que Filipinas cese de inmediato sus provocaciones y difamaciones infundadas", ha dicho la Guardia Costera china, que ha reiterado que mantendrá sus "actividades de vigilancia" en la zona, "en línea con la ley", para "salvaguardar con firmeza la soberanía territorial nacional y los derechos marítimos".

En este contexto, la Embajada de China en Filipinas ha publicado en redes sociales varios vídeos sobre el incidente y ha recalcado que "la parte filipina inició la provocación y su personal golpeó primero". "No puedes empezar una pelea y luego hacerte la víctima", ha manifestado el viceportavoz de la legación, Guo Wei.

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La reacción de China llega después de que las Fuerzas Armadas filipinas acusaran el lunes a la Guardia Costera china de atacar un buque de su Armada cerca del banco de arena de Ayungin, parte de las islas Spratly, unas acciones que describió como "violentas e ilegales".

CRÍTICAS DE EEUU A CHINA

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha condenado las "peligrosas y agresivas" acciones de China contra Filipinas en la zona y ha pedido a Pekín que "detenga inmediatamente su comportamiento desestabilizador".

"El preocupante patrón de provocaciones de China contra las operaciones marítimas legítimas de Filipinas socava la paz y la estabilidad regionales y contradice directamente los reiterados compromisos de China de resolver las disputas pacíficamente", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott.

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Así, ha expresado el respaldo de Washington a Manila, un "aliado", y ha ensalzado "la profesionalidad y contención mostrada por el personal de la Armada filipina durante este incidente", al tiempo que ha recordado el fallo de un tribunal de arbitraje en 2016 que "determina que las expansivas reclamaciones marítimas de China en el mar de China Meridional no tienen base en el Derecho Internacional".

"Dicha decisión es definitiva y jurídicamente vinculante tanto para China como para Filipinas", ha señalado Pigott, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado estadounidense. "Seguiremos apoyando a nuestros aliados y socios en la defensa de un Indo-Pacífico libre y abierto", ha apostillado.

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PEKÍN ACUSA A WASHINGTON DE "AZUZAR LA TENSIÓN"

La Embajada de China en Filipinas ha reaccionado inmediatamente a las palabras de Pigott y ha rechazado "firmemente" las "acusaciones infundadas" de Washington, antes de insistir en que fue la parte filipina la que provocó el incidente.

"Todos los hechos y pruebas demuestran que Filipinas ha sido la primera en cometer infracciones y provocaciones, lo que la convierte en la culpable de los peligros marítimos y en la parte responsable de socavar la estabilidad regional", ha argumentado en un comunicado en redes sociales.

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"Estados unidos no es parte de la cuestión en torno al mar de China Meridional, pero intenta por todos los medios azuzar la tensión en la región, sembrando la discordia y exacerbando las tensiones, socavando así los esfuerzos conjuntos de los países de la zona para gestionar las diferencias marítimas", ha lamentado.

La Embajada china ha reclamado por ello a Washington que "ponga fin de inmediato a sus difamaciones y críticas maliciosas contra las acciones legítimas y legales de China en materia de protección de derechos y aplicación de la ley".

"China salvaguardará firmemente su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos, y se ceñirá a la resolución pacífica de las disputas marítimas mediante la negociación y la consulta entre las partes directamente involucradas", ha destacado, antes de puntualizar que "cualquier amenaza o provocación es inútil y jamás tendrá éxito".

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China reclama la mayor parte de las aguas de la zona por considerar que son parte de su territorio al figurar dentro de la llamada "línea de los nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático, una línea trazada por el Gobierno chino que reclama como suyo el mar de China Meridional, incluidas las islas Paracelso y Spratly.

Las relaciones entre China y Filipinas siguen por ello siendo tensas. Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de desabastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva, mientras que China insiste en que los buques filipinos transitan estas aguas de forma ilegal.

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