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Una mujer yemení da a luz a quintillizos en el suroeste del Yemen

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Saná, 18 jul (EFE).- Una mujer oriunda de la provincia de Taiz, en el suroeste del Yemen, dio a luz este sábado a quintillizos tras someterse a una cesárea, un hecho poco común en el país y en el resto del mundo, según informaron medios locales yemeníes.

La mujer dio a luz a cinco bebés: tres niños y dos niñas, bajo la supervisión de un equipo especializado y tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos antes y durante la intervención por cesárea.

Tanto la madre como los recién nacidos sobrevivieron al procedimiento, según los medios locales, que apuntaron que los médicos avanzaron que los bebés requerirán un seguimiento médico exhaustivo en los próximos días debido a los altos riesgos asociados a este tipo de embarazo múltiple tan inusual.

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Según diferentes organizaciones, la probabilidad de tener quintillizos de forma natural es extremadamente baja y la estadística se sitúa en 1 de cada 60 millones de embarazos, una tasa que aumenta considerablemente con tratamientos de reproducción asistida.

El nacimiento fue celebrado por los residentes de la zona, quienes felicitaron a la familia y elogiaron al personal médico que participó en el exitoso parto. EFE

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