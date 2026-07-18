La lluvia podría mejorar la calidad del aire para la final del Mundial en Nueva Jersey

Nueva York, 18 jul (EFE).- Se espera que un cambio en las condiciones meteorológicas, marcado por fuertes lluvias y tormentas durante este sábado, disipe la densa capa de humo procedente de los incendios forestales de Canadá que ha afectado a Nueva York y a Nueva Jersey esta semana, proporcionando un aire más limpio para la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina.

El encuentro, que enfrentará este domingo a la selección española y a la vigente campeona mundial, se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La ciudad de Nueva York y gran parte del noreste de Estados Unidos han sufrido en los días previos una severa caída en la calidad del aire debido a cientos de incendios activos, principalmente en Ontario (Canadá).

Este sábado, el índice de calidad del aire (ICA) neoyorquino alcanzó los 175 puntos, según IQAir, un nivel considerado "insalubre" por la Agencia de Protección Ambiental.

El humo de los incendios forestales no es una bruma común; se trata de un cóctel tóxico de partículas finas (conocidas como PM2.5), ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Las PM2.5 -partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro- representan la principal preocupación para la salud, ya son lo suficientemente pequeñas como para eludir las defensas naturales del organismo, penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

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Esta situación generó preocupación por la salud tanto de los espectadores como de los deportistas, ya que durante un partido los futbolistas pueden multiplicar por diez su volumen de aire respirado, aumentando la inhalación de partículas tóxicas PM2.5.

Sin embargo, la llegada de un frente de lluvias y tormentas este sábado promete limpiar la atmósfera.

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, ha emitido alertas a través de redes sociales advirtiendo sobre "tormentas fuertes", vientos dañinos y posibles inundaciones repentinas, instando a la población a buscar refugio y extremar precauciones.

Se prevé que los chubascos ayuden a barrer las partículas suspendidas y se prolonguen hasta la madrugada del domingo.

Para la hora de inicio del partido, la previsión apunta a cielos despejados y una temperatura cercana a los 29 °C (85 °F).

Ambas selecciones ya ultiman los detalles para la final: España completó sus entrenamientos en las instalaciones de los New York Red Bulls en Nueva Jersey, mientras que Argentina aterrizó el jueves en Nueva York tras ejercitarse previamente en Georgia.