Israel promete que Netanyahu viajará en septiembre a la ONU mientras el alcalde de NY se plantea su arresto

El alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, contempla abiertamente la posibilidad de detener al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la visita que tiene programada en septiembre a la Asamblea General de la ONU en la metrópolis estadounidense al considerar que el mandatario israelí es un criminal de guerra "cuyo lugar" es el banquillo de los acusados Tribunal Penal Internacional.

Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad al ordenar la ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza. El problema reside en que Estados Unidos no forma parte de la corte ni reconoce la validez de sus decisiones.

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Organizaciones no gubernamentales propalestinas, como la Fundación Hind Rajab, esgrimen no obstante que Estados Unidos ha incorporado parcialmente los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, fundamento de la corte internacional, en sus leyes nacionales y forma parte del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que los Estados Parte "tendrán la obligación de buscar a las personas presuntamente responsables de haber cometido, o de haber ordenado cometer, tales infracciones graves, y deberán llevar a dichas personas, independientemente de su nacionalidad, ante sus propios tribunales".

En entrevista con el 'New York Times', Mamdani ha esgrimido a título personal que el primer ministro israelí "es un criminal de guerra, imputado por el Tribunal Penal Internacional, y su lugar es La Haya" porque "es el resultado de sus acciones durante estos años". El alcalde ha añadido que tiene intención de hacer todo lo que "le permita la ley de la ciudad de Nueva York" y la posibilidad de detener a Netanyahu "está siendo discutida" por sus asesores legales.

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El alcalde de Nueva York ha querido matizar, no obstante, que se ha marcado sus propias 'líneas rojas' y jamás irá más allá de la ley. "En ciertas conversaciones a nivel nacional vemos que hay gente que desea escribir sus propias leyes y rebasar los límites de la legalidad, pero eso es algo que no nos interesa", ha añadido en velada referencia a la Administración Trump.

El Gobierno israelí ha reaccionado acusando a Mamdani de incitar al odio y de "fracasar" en sus responsabilidades como alcalde de Nueva York, en palabras del embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien ha garantizado que Netanyahu acudirá a la Asamblea General de la ONU y regresará a Israel sin que nadie pueda impedirlo.

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"En lugar de centrarse en sus responsabilidades como alcalde y afrontar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, (Mamdani) ha optado por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel", ha manifestado Danon en redes sociales.

"Esto no cambiará nada. El primer ministro israelí vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos", ha añadido.

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El propio primer ministro israelí ya abordó esta cuestión en una entrevista concedida esta semana al locutor conservador neoyorquino Sid Rosenberg, durante la cual acusó a Mamdani de defender abiertamente los crímenes del movimiento islamista Hamás durante los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre.

"Condena a Israel, la única democracia que defiende los valores estadounidenses. ¿A quién defiende? A Hamás, que llama abiertamente a masacrar a todos los judíos del mundo, que perpetró esa horrible masacre, la peor masacre de judíos desde el Holocausto", manifestó Netanyahu antes de acusar al alcalde de odiar "en secreto" a su propio país, Estados Unidos.

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