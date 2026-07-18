Al menos un fallecido y diez heridos al volcarse un autobús en el sur andino de Ecuador

Quito, 18 jul (EFE).- Al menos una persona murió y otras diez resultaron heridas al volcarse un autobús de transporte público en la provincia andina del Cañar, situada en el sur de Ecuador, informó este sábado el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

La institución de socorro coordinó durante la madrugada el despliegue inmediato de recursos para atender el siniestro de tránsito del autobús ocurrido en la autopista Cuenca-Azogues.

"Lamentablemente se reportan 10 personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintas casas de salud y una persona fallecida", indicó.

En el auxilio a los pasajeros trabajaron de forma articulada ambulancias y unidades de rescate del Ministerio de Salud Pública, de la Cruz Roja, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos de las ciudades de Azogues, Biblián, Déleg y Cuenca. EFE

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