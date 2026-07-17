Santos cae sin Neymar ante Botafogo en el reinicio del Campeonato Brasileño

Río de Janeiro, 16 jul (EFE).- Botafogo se impuso por 2-1 este miércoles en Río de Janeiro al Santos, que jugó sin Neymar y quedó al borde de la zona de descenso, en el reinicio del Campeonato Brasileño tras el paro obligado durante más de un mes por el Mundial 2026.

Lucas Emanuel abrió el marcador para Botafogo en el minuto 40, el argentino Álvaro Barreal igualó en el 66 y en los últimos minutos de reposición el panameño Kadir Barría amplió la ventaja para el conjunto carioca.

Santos fue superior en la cancha con varias ocasiones en las que se atravesó el portero Léo Linck o que terminaron chocando en el travesaño como ocurrió con un disparo del boliviano 'Miguelito' Terceros.

Pero la sed de triunfo de Botafogo lo llevó a la victoria y mantuvo la presión hasta casi el final del encuentro cuando el delantero panameño, que recién había ingresado a la cancha, definió el partido.

Los dirigidos por 'Cuca' no sintieron la ausencia de Neymar, en vacaciones tras la eliminación de Brasil del Mundial, con quien pocas veces compartieron el balón en los primeros seis meses de la temporada por las continuas lesiones del astro brasileño.

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En la casilla 16, Santos está una posición arriba de Vasco da Gama, que tampoco logró salir de la zona de descenso en la visita que le hizo a Vitoria, que se impuso por 1-0 al club de Río. EFE