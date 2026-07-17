Diez proyectos compiten en la nueva elección del diseño del Museo Nacional de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 16 jul (EFE).- Diez estudios arquitectónicos vuelven a competir en la nueva elección del diseño del Museo Nacional (MuNa) de Ecuador, después de que el Gobierno rechazó la propuesta ganadora de un equipo español-ecuatoriano que fue criticado.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó este jueves que finalmente son diez los finalistas del proceso anterior los que decidieron volver a participar y que el jurado designado para esta fase ya está realizando la evaluación técnica de las propuestas, "considerando criterios de calidad arquitectónica, funcionalidad, sostenibilidad, integración urbana y propuesta museográfica".

PUBLICIDAD

El jurado deberá entregar hasta este viernes a las 8:00 hora local (13:00 GMT) el resultado de la evaluación y los tres proyectos mejor puntuados serán expuestos en una página web hasta el sábado, para que la ciudadanía pueda votar y sugerir características.

La calificación del jurado tendrá un peso del 85 % en el puntaje total y el voto de la ciudadanía un 15 %.

Esta elección se lleva a cabo después de que el Gobierno decidió rechazar la propuesta 'Ecos del sol', del estudio de arquitectura Campo Baeza + MAODA, de Madrid y Quito, que había sido seleccionada en un concurso como el diseño ganador para el nuevo edificio del MuNa.

PUBLICIDAD

La propuesta fue escogida entre diecisiete anteproyectos finalistas por un jurado integrado por figuras nacionales e internacionales de la arquitectura.

Sin embargo, el diseño fue criticado en redes sociales y la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, y el director del museo, Carlos Montalvo, renunciaron a sus cargos en medio de la polémica.

El Gobierno también anunció este jueves que la cantante y actriz Pamela Cortés será la nueva viceministra de Cultura tras la salida de Muñoz.

El nuevo edificio del MuNa se levantará en Quito con una inversión de cien millones de dólares y permitirá albergar y conservar 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que narran 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del país andino. EFE

PUBLICIDAD