Regresa a Colombia el activista Beto Coral tras ser deportado de EEUU

El periodista y activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como 'Beto' Coral, ha aterrizado en la noche de este jueves en el país sudamericano, tras haber sido deportado de Estados Unidos, después de permanecer detenido por las autoridades migratorias de ese país durante un mes.

Así lo ha confirmado el propio Coral en un vídeo difundido en redes sociales por la cartera de Exteriores de Colombia, en el cual tras señalar que ha "renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en Estados Unidos", ha confesado temer "cualquier represalia" que pueda sufrir su familia por causa de sus palabras.

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"No puedo referirme a los detalles de mi detención, puesto que en estos momentos lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país. Temo cualquier represalia que puedan tener allá en Estados Unidos las palabras que yo pueda proferir aquí en Colombia, pero claramente lo vamos a decir", ha sostenido.

Cabe recordar que Coral fue detenido a comienzos del pasado mes de junio tras, según explicó en un comunicado él mismo, haber denunciado penalmente en Florida al entonces candidato ultraderechista a la presidencia del país sudamericano, Abelardo de la Espriella, "por grabación ilegal de una llamada".

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"Fui detenido por el Gobierno de Estados Unidos sin que me explicaran claramente las razones de mi detención", recalcó entonces el activista que defendió a su vez su inocencia en un texto dirigido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Sus palabras se produjeron tras su deportación, después de que trascendiera, al calor de una información de 'The New York Times' que el propio Rubio firmó la orden de expulsión a raíz de una denuncia interpuesta por contra De la Espriella, una figura afín a la Administración estadounidense.

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UN MENSAJE PARA DE LA ESPRIELLA

Aseverando que continuará con su causa, el activista ha llamado a "seguir luchando" de una manera "pacífica" en contra de las "tiranías" y del "encarcelamiento de las ideas", a la par que ha instado al próximo presidente de Colombia, el recientemente electo Abelardo de la Espriella, a "más allá de cualquier diferencia" que "entienda la problemática de la inmigración colombiana".

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A ese respecto, Coral ha advertido que hay ciudadanos colombianos que "están detenidos en las peores condiciones y que están sin el debido proceso más de un año detenidos tratando de luchar por un caso de inmigración".

Por su parte, celebrando que Coral ha llegado al país "sin cadenas", el inquilino saliente de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, ha reivindicado la importancia de que "todo presidente que dirija el país" sepa que "en política internacional lo primero es la comunidad colombiana o importa sus papeles en cada país".

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"Que no lleguen colombianas y colombianos decentes encadenados a Colombia", ha subrayado Petro en un mensaje publicado en redes sociales.

CERCA DE 17.000 RETORNADOS DE FORMA DIGNA

Entre las autoridades que han recibido a Coral se encuentra la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, quien ha garantizado que la familia del activista "en breve también saldrá" del país norteamericano.

"Es un caso que seguiremos monitoreando y haciendo el seguimiento necesario, puesto que hay todavía muchos colombianos y colombianas en estos sitios de retención, donde los Derechos Humanos están totalmente en cuestión", ha lamentado la ministra.

Asimismo, Villavicencio ha destacado que han retornado durante la presidencia de Gustavo Petro al país "más de 16.988 personas" de manera "digna", pudiendo "ser atendidos" y contar con los "canales para conectar con las instituciones que pueden orientar nuevamente su inserción laboral y su documentación".

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"Muchos llegan sin documentación, sin ninguna pertenencia y corresponde en la política de retorno desplegada por el Gobierno del cambio apoyar a que estas personas puedan nuevamente empezar y puedan estar acompañadas por las instituciones", ha insistido la responsable de Exteriores.