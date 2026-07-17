Evitar el alcohol y el uso constante de redes sociales, consejos expertos para huir de riesgos en la final del Mundial

La psicóloga de Blua de Sanitas, Soledad Scarcella, y el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid, el doctor José Luis Zamorano, han ofrecido una serie de consejos para "reducir el impacto físico y emocional de la final del Mundial", entre los que se hallan evitar el alcohol y el uso constante de redes sociales.

Estas recomendaciones, útiles "especialmente entre quienes presentan factores de riesgo o patologías previas", muestran que es importante "evitar factores que intensifiquen la respuesta corporal", han indicado, para añadir que "el consumo excesivo de alcohol aumenta la frecuencia cardiaca y favorecer la deshidratación". "También conviene limitar el tabaco y prescindir de las bebidas energéticas durante el partido", han explicado.

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En este sentido, Scarcella y Zamorano abogan por "limitar la consulta constante de redes sociales y actualizaciones deportivas", ya que "revisar de forma continua comentarios, reacciones o noticias mantiene al cerebro en estado de alerta y aumenta la tensión". "Durante los descansos, conviene apartarse unos minutos del móvil y reducir la exposición a estímulos relacionados con el encuentro", han abundando.

Además, han señalado que se debe "mantener el tratamiento y las rutinas", y es que "los antihipertensivos, anticoagulantes y demás medicamentos deben tomarse a la hora indicada", por lo que "no se deben omitir dosis, duplicarlas ni recurrir a ansiolíticos sin prescripción". "Las personas que suelen experimentar ansiedad intensa o presentan una enfermedad cardiovascular pueden seguir el encuentro en un espacio menos ruidoso, con una temperatura agradable y acceso sencillo a su medicación", han insistido.

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"Actuar ante las señales de alarma" es la última medida que ofrecen, destacando que "si aparece dolor o presión persistente en el pecho, dificultad para respirar, sudor frío, mareo intenso o un malestar que no desaparece, es necesario llamar a urgencias". "Esperar al final del partido puede retrasar una atención imprescindible", han aseverado.

LA FRECUENCIA CARDIACA SE ACELERA Y LA PRESIÓN ARTERIAL SE ELEVA

En este sentido, han explicado que durante el partido se liberan hormonas como la adrenalina, que aceleran la frecuencia cardiaca y elevan de forma transitoria la presión arterial. En la mayoría de las personas sanas, el organismo recupera su estado habitual cuando termina el estímulo, pero esa activación puede resultar más relevante en quienes presentan hipertensión mal controlada, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca o determinadas arritmias.

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"Durante una final, el corazón puede aumentar su ritmo sin que la persona esté haciendo ejercicio", ha asegurado Zamorano, quien ha añadido que "esta respuesta no debe interpretarse por sí sola como una enfermedad, pero conviene extremar la prevención cuando existe un problema cardiovascular conocido, especialmente si la emoción se acompaña de alcohol, tabaco o abandono de la medicación".

Así, tras exponer los expertos que un estudio publicado este año en la revista especializada 'Scientific Reports' analizó datos de relojes inteligentes de 229 aficionados durante 12 semanas y halló que su nivel medio de estrés fue un 41 por ciento superior el día de una final que en jornadas sin partido, Scarcella ha declarado que "cuando la tensión aumenta demasiado, resulta útil apartarse unos minutos de la pantalla, reducir los estímulos y recordar que el resultado no depende del espectador".

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"Cuando los nervios continúan durante horas, impiden dormir o provocan episodios repetidos de angustia, conviene consultar con un profesional sanitario", ha proseguido, señalando que "la emoción forma parte del deporte, pero debe mantenerse dentro de unos límites que permitan disfrutarlo sin ignorar las señales del organismo".