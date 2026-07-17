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El base dominicano Chris Duarte ficha por el Kosner Baskonia

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El Kosner Baskonia anunció este viernes la contratación del base dominicano Chris Duarte, quien el día anterior se desvinculó del Unicaja, para seguir su carrera en la Liga Endesa.

"Kosner Baskonia y Chris Duarte (República Dominicana, 1997) unen sus caminos para las próximas dos temporadas. El nuevo exterior azulgrana llega a Vitoria-Gasteiz procedente del Unicaja Málaga", comunicó el equipo vasco.

Duarte, quien comenzó su carrera con los Oregon Ducks en la NCAA, dio el salto a la NBA con los Indiana Pacers en la campaña 2021-22. Desde entonces el jugador dominicano, que cuenta con más de 150 partidos en la NBA, ha militado en clubes como Sacramento Kings o Chicago Bulls, hasta dar el salto la pasada campaña a Europa de la mano de Unicaja Málaga, donde ha promediado 11.4 puntos y 2.9 asistencias en Liga Endesa y 9.5 puntos y 1.9 asistencias en la Basketball Champions League.

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Además, con la selección de Republica Dominicana, Chris Duarte viene de firmar 29 puntos y 12 rebotes en los últimos dos enfrentamientos ante Estados Unidos y Nicaragua de la fase clasificatoria para el Mundial.

"Con la incorporación de Chris Duarte, Kosner Baskonia incorpora a sus filas a un jugador con físico, capacidad anotadora y potencia", celebra en su nota el equipo de Vitoria.

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