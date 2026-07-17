Agencias

El brent sube el 1 %, por encima de los 85 dólares, mientras prosiguen los ataques en Irán

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre sube este viernes casi el 1 %, por encima de los 85 dólares, mientras prosiguen los ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que mantiene nuevamente bloqueado el estrecho de Ormuz.

A las 07:00 horas de este viernes (05:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 0,99 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 85,04 dólares el barril.

El brent retoma las subidas tras cerrar la víspera con una caída del 0,85 %, y después de encadenar tres sesiones consecutivas al alza ante los persistentes temores sobre el suministro de petróleo en la región.

Estados Unidos reinició el fin de semana una ofensiva contra Irán por orden del presidente, Donald Trump, quien dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras denunciar ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

Asimismo, Estados Unidos impuso de nuevo el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

En respuesta, Teherán también ha lanzado ataques militares contra países de la región aliados de Estados Unidos, como Catar, Baréin y Kuwait. EFE

Últimas Noticias

Trump incluye a NBC y ABC en un "complot" de fraude electoral: "Debería conllevar la revocación de sus licencias"

Trump incluye a NBC y ABC en un "complot" de fraude electoral: "Debería conllevar la revocación de sus licencias"

China condena nacionalización de British Steel que empaña interés inversor de sus firmas

Infobae

Un estudio revela que las princesas del antiguo Egipto nacidas hace 4.000 años eran arqueras expertas

Un estudio revela que las princesas del antiguo Egipto nacidas hace 4.000 años eran arqueras expertas

El Gobierno prevé la creación de hasta 115.000 empleos en dependencia tras destinar 6.200 millones adicionales a CC.AA

El Gobierno prevé la creación de hasta 115.000 empleos en dependencia tras destinar 6.200 millones adicionales a CC.AA

Irán lanza numerosos ataques sobre Catar, Baréin y Kuwait en respuesta a ofensiva de EEUU

Infobae