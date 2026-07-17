EE.UU. alcanza infraestructura logística militar en su nueva ronda de ataques contra Irán

Redacción Internacional, 17 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses alcanzaron en su última ronda de ataques contra Irán decenas de objetivos militares del país, como infraestructura logística y capacidades marítimas, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom).

Esta nueva oleada ofensiva comenzó el jueves a las 14:00 hora del este (18:00 GMT) y se dio por finalizada a las 21:40 (01:40 GMT del viernes).

El comunicado castrense precisó que las fuerzas estadounidenses, "incluidos aviones de combate, drones aéreos y buques de guerra, emplearon municiones de precisión para atacar decenas de objetivos militares iraníes, entre ellos instalaciones de vigilancia costera y defensa antiaérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas".

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El Centcom, según dicha nota, "continúa degradando las capacidades militares de Irán y responsabilizando al país por los recientes ataques contra el transporte marítimo comercial".

Más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados en Oriente Medio y permanecen "vigilantes" y "listos para actuar".

Estados Unidos reinició el fin de semana una ofensiva contra varias ciudades iraníes, en especial en la costa sur del país, por orden del presidente Donald Trump, quien dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras los ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

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Además, el Centcom reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

A su vez, Irán ha lanzado numerosos ataques militares sobre Catar, Baréin y Kuwait en las últimas horas, como parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra su territorio, recrudecida desde el fin de semana. EFE