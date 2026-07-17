Trump incluye a NBC y ABC en un "complot" de fraude electoral: "Debería conllevar la revocación de sus licencias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afeado a las cadenas de televisión nacionales NBC y ABC su decisión de no cubrir el discurso a la nación de este jueves en el que ha anunciado una desclasificación de inteligencia que probaría una injerencia de China en las elecciones estadounidenses, afirmando que "forman parte de un complot", que "quieren continuar el fraude" electoral y que tal actuación "debería conllevar la revocación de sus licencias".

"En una medida inusual, NBC y ABC, las cadenas de noticias falsas, han declarado que no cubrirán este discurso", ha manifestado Trump durante el transcurso del mismo, en el que ha esbozado un conjunto de supuestas amenazas al sistema electoral estadounidense que incluiría injerencia china, ocultación de la misma y de fraudes por parte del 'Estado profundo', un sistema electoral inseguro y votos de personas sin nacionalidad estadounidense.

PUBLICIDAD

Además, para el magnate republicano, las dos citadas cadenas "sabían de qué se trataba porque conocen la corrupción de nuestro sistema y no quieren revelarla". "Ellos y otros medios de comunicación forman parte de un complot. Quieren continuar con este fraude por alguna razón. Quieren que siga adelante", ha manifestado antes de agregar que "quieren proteger a la izquierda radical".

"No pueden tener un gran país", ha insistido, alegando que "no se puede tener un gran país sin elecciones libres y justas" y advirtiendo a estas dos televisiones que "un fraude como este debería conllevar la revocación de sus licencias", ya que utilizan "una red de 'ondas de televisión' valorada en miles de millones de dólares sin pagar absolutamente nada". "Lo único que queremos es honestidad en nuestras elecciones y honestidad en la información", ha defendido.

PUBLICIDAD