Agencias

EEUU lanza una ola de ataques contra Irán por séptimo día consecutivo

Guardar
Google icon

Miami (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de en su nueva ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

"El Centcom lanzó hoy a las 3:00 p.m., hora del este (19:00 GMT), una ronda de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva. Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)", indicó la institución armada en X. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Frustran ataque con dron en guarnición contemplada para posesión del presidente colombiano

Infobae

La bolsa de São Paulo pierde un 2,35 % en una semana marcada por el nuevo arancel de EEUU

Infobae

Wall Street cierra con pérdidas semanales por el vaivén tecnológico y la escalada con Irán

Infobae

Trump pide compensaciones a Canadá por la contaminación del aire provocada por los incendios

Trump pide compensaciones a Canadá por la contaminación del aire provocada por los incendios

Se eleva a 5.069 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

Infobae