EEUU lanza una ola de ataques contra Irán por séptimo día consecutivo

Miami (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de en su nueva ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

"El Centcom lanzó hoy a las 3:00 p.m., hora del este (19:00 GMT), una ronda de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva. Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)", indicó la institución armada en X. EFE

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