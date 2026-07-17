EEUU confirma una nueva ronda de ataques contra Irán en la séptima noche consecutiva

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este viernes una nueva ronda de bombardeos contra Irán en la séptima noche consecutiva de ataques, confirmando la escalada militar de las últimas jornadas y cuando el acuerdo firmado entre Washington y Teherán se ha convertido en papel mojado por las acciones de ambos.

En un mensaje en redes sociales, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado del inicio de una una serie de ataques contra Irán, recalcando que se cumple una semana de ataques continuados.

"Los ataques tienen como objetivo seguir mermando las capacidades militares iraníes, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha detallado, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha vuelto a elevar el tono contra Irán incidiendo en que atacará infraestructruas críticas hasta que Teherán se avenga a negociar.

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Esta nueva oleada de ataques llega cuando Estados Unidos e Irán vienen intercambiado bombardeos, que en el país centroasiático dejan más de 40 civiles muertos mientras que Teherán ha respondido con ofensivas contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar.

BLOQUEO DE ORMUZ

Al tiempo, Washington, que ha retomado el bloqueo naval al estrecho de Ormuz como medida de presión, ha incidido en que sus fuerzas en la zona han "desviado" cuatro buques comerciales, "desactivado" uno y "abordado" otro, en cumplimiento con el cierre perimetral del estrecho.

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"Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes mientras aplican estrictamente el bloqueo naval contra Irán", ha informado el CENTCOM sobre el balance tras los primeros tres días de la reanudación del bloqueo a los puertos y buques iraníes.