ChatGPT mostrará recordatorios a los adolescentes para que tomen un descanso

OpenAI ha actualizado ChatGPT para que la experiencia de los adolescentes refuerce la búsqueda de información y el apoyo en el estudio y se muestren notificaciones de descanso cuando pasan demasiado tiempo con el 'chatbot'.

La compañía tecnológica defiende que los adolescentes puedan utilizar ChatGPT, en tanto que son "la primera generación que crece con la IA, y esta tecnología influirá enormemente en su futuro".

"Impedirles usarla hasta la edad adulta sería como pedirle a una generación anterior que evitara internet o los buscadores hasta los 18 años, dejándolos menos preparados para usar una de las tecnologías más importantes de su época", ha expuesto en un comunicado compartido en su blog oficial.

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Esta experiencia, asegura, debe ir acompañada de medidas de protección diseñadas específicamente" para este público más jóvenes, que "les permitan explorar, aprender y construir con confianza".

En este sentido, ChatGPT tiene un 'modo estudio', que ayuda a profundizar en la materia y ofrece explicaciones paso a paso para resolver los problemas en lugar de simplemente mostrar el resultado. Aunque los propios adolescentes pueden activarlo en cualquier momento, ahora los padres tendrán este modo integrado en los controles parentales.

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De esta forma, cuando los padres con cuentas de menores vinculadas activen el 'modo estudio', este se activará por defecto en la cuenta del menor y se aplicará en cada nuevo chat que inicie.

Ello se complementa con una ampliación de las experiencias de aprendizaje interactivas, que ahora abarcan 250 temas nuevos y cuentan con una modalidad dedicada a la pronunciación en más de 60 idiomas.

Para evitar que los menores pasen demasiado tiempo con ChatGTP, la compañía tecnológica ha introducido los recordatorios para tomar un descanso que, aunque no impiden el uso del 'chatbot', animan a desconectar.

Esta herramienta se une a otros controles parentales destinados a ajustar la experiencia de uso de los menores a su edad, como la posibilidad de desactivar el modo de voz, gestionar el acceso a la generación de imágenes y recibir notificaciones en determinadas situaciones de alto riesgo, como indicios de posibles autolesiones.

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