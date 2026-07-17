CCIAP presenta bloque de exposiciones comerciales 2027 para conectar oportunidades e impulsar negocios en la región

PR Newswire

CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de julio de 2026

· EXPOCOMER, EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL – PANAMÁ y EXPO TECH se celebrarán del 6 al 8 de abril de 2027 en el Panama Convention Center, en Amador.

· Las exposiciones reunirán a empresarios, compradores, expositores y delegaciones internacionales de más de 30 países.

CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) presentó ante el Cuerpo Diplomático y organismos financieros internacionales su bloque de exposiciones comerciales especializadas 2027, orientado a promover negocios, atraer inversión y fortalecer la competitividad regional.

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EXPOCOMER, EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL – PANAMÁ y EXPO TECH se desarrollarán del 6 al 8 de abril de 2027 en el Panama Convention Center, donde se espera la participación de más de 20 mil visitantes, así como misiones comerciales, compradores y expositores de más de 30 naciones.

"Estas exposiciones impulsan la economía mediante la generación de transacciones, oportunidades de negocios y empleo. Panamá ofrece un escenario estratégico para crear alianzas de alto impacto y soluciones sostenibles para el mercado latinoamericano", expresó Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP.

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Gustavo Taft, presidente de la Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos de la CCIAP, destacó que la convocatoria activa una plataforma internacional de promoción y ventas para el país. Añadió que la sostenibilidad, la innovación y la implementación de estrategias ecológicas serán ejes centrales de las exposiciones.

Durante los tres días se realizarán ruedas de negocios multisectoriales, exhibiciones comerciales, conferencias, espacios de networking y foros sobre logística, transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, eficiencia energética y energías renovables.

La CCIAP también recordó que Panamá será sede del World of Coffee Panama 2026, que se celebrará del 23 al 25 de octubre por primera vez en América Latina y en un país productor, en alianza con la Specialty Coffee Association y la Asociación de Cafés Especiales de Panamá.

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La presentación contó con la participación de autoridades nacionales, representantes empresariales, miembros del Cuerpo Diplomático y delegados de organismos multilaterales, entre ellos el BID, CAF y BCIE.

Información: 207-3420 | megrimaldo@panacamara.org | lespinosa@panacamara.org

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FUENTE CÁMARA DE COMERCIO DE PANAMÁ