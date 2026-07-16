Pionyang y Pekín defienden lazos de amistad durante visita del principal ideólogo de Xi

Seúl, 16 jul (EFE).- Corea del Norte y China defendieron el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambos países durante la visita del presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, a Pionyang, en plena intensificación de los contactos bilaterales, informó este jueves la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Wang, cuarto en la jerarquía del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y considerado principal ideólogo del presidente chino, Xi Jinping, llegó en la víspera a Corea del Norte y se reunió con Jo Yong-won, secretario del Partido del Trabajo norcoreano.

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Jo afirmó que la actual situación política internacional, "en constante evolución, exige que ambos países fortalezcan aún más la unidad, el apoyo y la solidaridad fraternal, e intensifiquen y desarrollen de manera constante las relaciones de amistad y cooperación para el avance de la causa común del socialismo".

El funcionario norcoreano remarcó el deseo de "ampliar y desarrollar las relaciones bilaterales de manera multifacética, manteniendo una estrecha comunicación estratégica y cooperación táctica", en ámbitos como el económico o el cultural.

Según KCNA, durante el encuentro, que se desarrolló en "un ambiente de camaradería y amistad", Wang afirmó que el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, firmado en 1961 y considerado uno de los pilares formales de sus relaciones, constituye un "importante entendimiento común" que "escribió un hermoso capítulo" en los lazos bilaterales.

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La visita de Wang tiene lugar pocos días después del paso por Pekín del primer ministro norcoreano, Pak thae-song, y se trata de una "visita oficial amistosa", que se enmarca asimismo en el nuevo impulso a los contactos tras el viaje de Estado que Xi realizó en junio a Corea del Norte, el primero en siete años, durante el cual acordaron abrir un "nuevo capítulo" en los vínculos bilaterales.

Durante aquel desplazamiento, Pekín planteó reforzar también los intercambios militares con Corea del Norte, una formulación que Seúl calificó de inédita en público, mientras que los comunicados chinos y norcoreanos no hicieron referencia a la desnuclearización norcoreana.

El acercamiento coincide además con la profundización de los vínculos entre Pionyang y Moscú, lo que ha llevado a Pekín a aumentar sus esfuerzos por reafirmar su influencia sobre su vecino.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel central en sus intercambios comerciales y en el suministro de alimentos y energía. EFE

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