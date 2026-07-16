La ONU alerta de la posible muerte de más de 500 personas por el hundimiento de dos embarcaciones en Birmania

Naciones Unidas ha alertado este jueves de la posible muerte de más de 500 personas, en su mayoría miembros de la minoría birmana rohingya, tras el hundimiento de dos embarcaciones frente a las costas de Birmania durante los últimos días, después de salir de las costas del estado de Rajine (oeste) a finales de junio.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se han mostrado "muy preocupadas" por "las informaciones sobre el posible hundimiento durante los últimos días de dos embarcaciones con más de 500 personas frente a las costas de Birmania".

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"Según la información preliminar, las dos embarcaciones partieron a finales de junio del estado de Rajine transportando principalmente pasajeros rohingya, entre los que, según se informa, había algunos que habían viajado desde campos de refugiados en Cox's Bazar, en Bangladesh", han indicado estos organismos en un comunicado conjunto.

Así, han especificado que una de estas embarcaciones, "que se cree que transportaba a unas 250 personas", habría perdido el contacto poco después de soltar amarras, mientras que la segunda, con cerca de 280 personas a bordo, se habría hundido el 8 de julio frente a las costas de Ayeyarwady, en Birmania.

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"Si bien los incidentes y las cifras de y víctimas aún no han sido confirmadas oficialmente, ACNUR y la OIM están gravemente preocupados por la posible devastadora pérdida de vidas humanas", han resaltado, al tiempo que han incidido en que "estos desplazamientos tuvieron lugar fuera de la temporada habitual de navegación, cuando las condiciones marítimas suelen ser más difíciles".

En este sentido, han esgrimido que "las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en toda la región han aumentado aún más los riesgos asociados con este tipo de movimientos marinos" y han incidido en que, de confirmarse esta cifra de fallecidos, esta "tragedia" se sumaría a "las cerca de 300 personas muertas o desaparecidas en el mar de Andamán y la bahía de Bengala en lo que va de año, incluidos refugiados rohingya y ciudadanos bangladeshíes".

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IMPACTO "DEVASTADOR" DEL CONFLICTO Y EL DESPLAZAMIENTO

Ambas agencias han explicado que este tipo de sucesos "subrayan el impacto devastador del conflicto prolongado y el desplazamiento, así como la persistente falta de soluciones sostenibles para las comunidades rohingya".

"El repunte del conflicto y el empeoramiento de la situación humanitaria en Birmania, junto con la limitada asistencia y las escasas oportunidades en los campos de refugiados de Bangladesh, contribuyen a que cada vez más personas intenten realizar peligrosas travesías marítimas en busca de seguridad y protección", han lamentado.

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En esta línea, han hecho hincapié en que también subrayan "los riesgos persistentes que suponen las redes de tráfico de personas y contrabando, que siguen aprovechándose de la desesperación de personas que buscan un lugar seguro", por lo que han pedido "esfuerzos regionales e internacionales más firmes" para evitar la repetición de estas catástrofes "en una de las rutas marítimas más mortíferas del mundo".

La OIM y ACNUR han apelado a "potenciar los esfuerzos de búsqueda y rescate, aumentar el acceso al asilo y la protección, y adoptar medidas contra las redes de contrabando y tráfico", antes de solicitar "un apoyo internacional sistenido a los refugiados rohingyas y las comunidades que los acogen" en Bangladesh.

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Por último, han remarcado que ambas organizaciones "trabajan con las autoridades nacionales para fortalecer la protección y ofrecer soluciones a los refugiados, migrantes y apátridas que transitan por rutas clave, también en el sur y sureste de Asia". "Este enfoque basado en rutas busca salvar vidas, proteger a las personas, reducir los daños y apoyar a los Estados en la gestión eficaz de los flujos migratorios mixtos", han zanjado.