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Prosegur y Cinalli crean una unidad de seguros corporativos y personales ligada a sus servicios de seguridad

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El Grupo Prosegur y la correduría de seguros argentina Cinalli Insurance Broker han alcanzado una alianza estratégica para crear 'Prosegur Insurance Broker', una nueva unidad de negocio que integrará seguros corporativos e individuales personalizados dentro de los servicios de seguridad física, electrónica y digital de la compañía.

Según han indicado desde Prosegur, esta iniciativa busca impulsar la protección financiera de clientes corporativos e individuales mediante soluciones innovadoras, digitalizadas y adaptadas a cada segmento, combinando la capilaridad global de Prosegur con el conocimiento técnico y la experiencia de 35 años de Cinalli Insurance Broker en el diseño, suscripción y gestión de programas aseguradores en Latinoamérica.

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Así, tal como han explicado desde la entidad, tras iniciar sus operaciones en Argentina, 'Prosegur Insurance Broker' ya se encuentra en proceso de expansión hacia Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.

La CEO de AVOS Tech (Prosegur), Gloria Macías-Lizaso, ha explicado que la incorporación de capacidades de intermediación de seguros les permite "acompañar" a sus clientes de forma "más integral, combinando seguridad, tecnología y gestión del riesgo en una única propuesta" para aportar eficiencia, transparencia y una operativa digital "unificada orientada al cliente".

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Por su parte, el presidente de Cinalli Insurance Broker, Fernando Cinalli, ha destacado que la alianza potencia su envergadura global para "escalar" su propuesta de valor, combinando su conocimiento técnico de la industria de seguros con una plataforma internacional "única en el sector de la seguridad".

De esta forma, la nueva unidad ofrecerá soluciones especializadas para sectores como 'retail', logística, banca, salud, educación, manufactura, tecnología y agroindustria. Entre las principales líneas de cobertura se incluirán riesgos del trabajo, flotas de vehículos, cauciones, transporte de mercancías, responsabilidad civil, incendios, seguros de vida y pólizas D&O y E&O.

Asimismo, la unidad cuenta con un equipo multidisciplinar apoyado en una infraestructura tecnológica que permite digitalizar productos, gestionar carteras de forma eficiente y generar reportes personalizados. Además, incorpora modelos de tarificación ('pricing') flexibles y una oferta segmentada orientada tanto a grandes corporaciones como a canales intermediarios, 'insurtechs' y soluciones de afinidad.

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