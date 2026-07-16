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FundéuRAE: “desinteresarse de”, mejor que “por” o “en”

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Madrid, 16 jul (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, precisa que el verbo “desinteresarse” se construye preferiblemente con la preposición “de”, mejor que con “por” o “en”.

A veces se encuentran en los medios de comunicación frases como estas: “Cuando Shirley creció, la industria se desinteresó en ella”, “La editorial se desinteresó por el proyecto y la autora no buscó otras opciones” o “Elegir mostrar el cabello canoso no implica necesariamente desinteresarse por la apariencia”.

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De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, el complemento que acompaña a “desinteresarse”, y que expresa aquello por lo que se deja de sentir interés, va encabezado por la preposición “de”; aunque en ocasiones también se emplean “por” o “en”, estas son menos aconsejables. En cambio, estas últimas preposiciones sí se usan con el verbo “interesarse” y los sustantivos “interés” y “desinterés”: “El equipo europeo se interesó en él”.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo recomendable habría sido escribir “Cuando Shirley creció, la industria se desinteresó de ella”, “La editorial se desinteresó del proyecto y la autora no buscó otras opciones” y “Elegir mostrar el cabello canoso no implica necesariamente desinteresarse de la apariencia”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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