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El PIB de Reino Unido creció un 0,1% en mayo

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El producto interior bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,1% durante el pasado mes de mayo, después de la contracción de una décima observada en abril y el crecimiento del 0,3% en marzo, según ha informado este jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El repunte de la actividad durante el quinto mes de 2026 reflejó un aumento del 0,3% en el sector servicios, compensado parcialmente por caídas del 0,5% en la producción manufacturera y del 0,8% en la construcción.

De este modo, la ONS ha estimado que el PIB real creció un 0,7% en el trimestre finalizado en mayo de 2026, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, después de un crecimiento del 0,8% entre febrero y abril y del 0,6% en los primeros tres meses de 2026.

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El sector servicios fue el que más contribuyó al crecimiento trimestral, con un aumento del 0,7%, mientras que la construcción creció un 1,6% y la producción un 0,1% durante el mismo periodo.

"La economía registró un sólido crecimiento en los tres meses hasta mayo, aunque el ritmo se ralentizó ligeramente, ya que los dos últimos meses mostraron un panorama más débil", ha comentado Liz McKeown, directora de estadísticas económicas de la ONS.

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