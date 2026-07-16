Destitución de Fédorov desata protestas y debate sobre la reforma de la defensa en Ucrania

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 16 jul (EFE).- La destitución del ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fédorov, por el presidente, Volodímir Zelenski, tras sólo seis meses después de haber asumido el cargo ha desencadenado una indignación generalizada y protestas y ha reabierto los debates sobre la estrategia de Kiev en tiempos de guerra.

PUBLICIDAD

"Es una decisión catastrófica", declaró a EFE Mikola Naboka, profesor de teatro desplazado de 28 años, reflejando el estado de ánimo de miles de ucranianos que se manifestaron este jueves en Leópolis, Kiev y otras grandes ciudades para protestar contra la decisión.

Para muchos manifestantes, Fédorov, de 35 años, representa un enfoque moderno y tecnológico de la defensa, con especial interés en el uso de los drones, la transparencia y la innovación, que recientemente ha contribuido a mejorar la posición de Ucrania en el frente y ha permitido llevar a cabo con éxito ataques aéreos contra Rusia.

PUBLICIDAD

"¿Por qué cambiar lo que funciona?", se leía en una de las muchas pancartas, escrita a mano en un trozo de cartón. Otros acusaban a Zelenski y al comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, de hacerle el juego a Rusia al bloquear los intentos de Fédorov de transformar el sector de la defensa.

La decisión de Zelenski se produjo tras lo que Fédorov describió como un "ultimátum de facto" por parte de Sirski, según reveló en una rueda de prensa este jueves, y confirmó así las informaciones sobre las profundas tensiones entre ambos como motivo principal de su destitución.

PUBLICIDAD

En la primera declaración de este tipo realizada por un alto cargo político del equipo de Zelenski, Fédorov criticó la falta de visión estratégica, el mando caótico y las constantes "mentiras" en el ejército y el sector de la defensa.

También señaló que sus intentos por cambiar la situación fueron bloqueados sistemáticamente por el general al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Sí reconoció los éxitos de Sirski en el campo de batalla durante la fase inicial de la guerra. "La guerra ha cambiado", afirmó Fédorov no obstante, y señaló que "cuando la tecnología está en guerra, perdemos drones, no personas", en contraste con la supuesta dependencia de Sirski de asaltos de infantería de alto coste humano.

PUBLICIDAD

Tras la negativa de Zelenski a destituir a Sirski y a otros altos mandos, Fédorov aceptó trabajar con el actual comandante del Ejército.

Sin embargo, según diputados que debatieron el asunto con Zelenski el miércoles, el presidente consideraba que Fédorov y Sirski ya no podían trabajar juntos y también apuntó al supuesto fracaso de Fédorov de reformar el proceso de movilización, cada vez más impopular.

PUBLICIDAD

"Es imposible resolver la cuestión de la movilización sin un nuevo contrato social y sin cambios reales en el ejército", respondió Fédorov el jueves.

Fédorov subraya que, para alistarse en el ejército, los ucranianos "necesitan respeto", así como "contratos normales, su duración predecible, la posibilidad de cambiar entre unidades y líderes adecuados".

La destitución de Fédorov ha suscitado hasta ahora reacciones dispares entre los mandos militares.

Pavló Elizarov, a quien se le atribuye la creación de una de las unidades de drones más eficaces, dimitió de su cargo como subjefe de la Fuerza Aérea de Ucrania, en señal de protesta.

Por otra parte, los líderes de los prestigiosos cuerpos de Azov y Jartia, que dependen directamente del posible sucesor de Fédorov, el actual ministro del Interior, Igor Klimenko, expresaron su apoyo a este último.

Extraoficialmente, muchos soldados condenan la destitución de Fédorov, aseguró Svitlana Nagorna-Gordiichuk, líder de la fundación "Voluntarios de Lemberg", que proporciona equipamiento a cientos de soldados, en una concentración celebrada en Leópolis.

"Fédorov es el primer ministro en la historia de Ucrania que ha comenzado a transformar el sistema", subrayó.

En medio de los paralelismos con las exitosas protestas contra el intento de Zelenski de someter a los principales organismos anticorrupción hace un año, algunos manifestantes afirmaron que seguirán acudiendo hasta que el presidente revoque la decisión.

"Estoy seguro de que el presidente escucha al pueblo ucraniano, sabe qué hacer y la situación se corregirá", afirmó Fédorov, en medio de informaciones que apuntan a que los planes de Zelenski de nombrar a Klimenko como sucesor de Fédorov podrían enfrentarse a una oposición en el Parlamento ucraniano antes de la votación decisiva.

PUBLICIDAD

"Entiendo, escucho y respondo a lo que dice la sociedad", aseguró Zelenski en una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Kiev.

Confirmó a Klimenko como uno de los posibles sucesores, pero señaló que Fédorov seguirá formando parte de su equipo en un cargo aún por definir. EFE

(foto)(vídeo)