Reino Unido pide a la FIFA una investigación por la pancarta en la que se leía "las Malvinas son argentinas"

Reino Unido ha pedido una investigación a la FIFA contra Argentina por la "inapropiada" pancarta que sujetaron algunos jugadores de la selección albiceleste tras su victoria por 1-2 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial, que se ha celebrada este miércoles en Atlanta (Estados Unidos).

"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falkland sin duda lo son", ha subrayado portavoz del primer ministro, Keir Starmer, utilizando al nombre con el que los británicos se refieren al archipiélago.

"Nuestra postura permanece inalterable. La autodeterminación corresponde a los isleños y nuestro compromiso con las Falkland jamás flaqueará", ha indicado la portavoz en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena BBC.

Si bien el 'premier' ha afirmado que cualquier posible medida disciplinaria en contra de Argentina por el gesto de los jugadores --que recogieron la pancarta de un grupo de aficionados-- depende de la FIFA, se ha mostrado a favor de este paso.

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Previamente, el ministro de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido, Peter Kyle, había valorado el comportamiento de los jugadores como "totalmente inapropiado", instando a la FIFA durante una entrevista en Time Radio a llevar a cabo "una investigación exhaustiva" sobre el incidente.

Esto se produce después de que varios futbolistas de la 'Albiceleste', primero el centrocampista Giovanni Lo Celso, sujetara frente a la grada una pancarta en la que se leía "Las Malvinas son argentinas" tras su triunfo en Atlanta.

Argentina fue multada por la FIFA tras exhibir una pancarta con el mismo lema tras un partido amistoso contra Eslovenia en 2014. Un caso similar se produjo en el seno del combinado nacional español, después de que los jugadores Rodri Hernández y Álvaro Morata fueran sancionados con un partido de suspensión por la UEFA tras cantar 'Gibraltar es español' en la celebración en Madrid de la Eurocopa de 2024.

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La disputa por la soberanía del archipiélago, que se remonta al siglo XIX, tuvo su máximo exponente en la guerra iniciada el 2 de abril de 1982 por la dictadura argentina, que dejó 255 soldados británicos y otros 650 argentinos muertos. El país sudamericano tuvo que retirarse tras poco más de dos meses de enfrentamientos.