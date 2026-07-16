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El Gobierno de Navarra moviliza medios por un incendio en Aragón

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El Gobierno de Navarra ha activado a las 14.30 horas de este jueves la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA) de acuerdo al desarrollo de un incendio forestal que está teniendo lugar en la provincia de Zaragoza (Aragón).

Se trata de un incendio de vegetación declarado la tarde del miércoles en Ejea de los Caballeros.

En apoyo al dispositivo de extinción, el Gobierno de Navarra ha movilizado al lugar a efectivos de Bomberos de Sangüesa, helicóptero de extinción, guardas forestales de Medio Ambiente, buldócer y Policía Foral.

Un mando del Servicio de Bomberos de Navarra supervisa desde el Puesto de Mando Avanzado el despliegue de los efectivos.

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