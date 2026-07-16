Compra de lujosas propiedades en Florida pone bajo la lupa fondos de la AFA, según diario

Miami (EE.UU.), 16 jul (EFE).- Fiscales federales de Estados Unidos investigan si fondos vinculados a operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron desviados, entro otros, para la compra de propiedades de lujo en el sur de Florida, según informó este jueves el Miami Herald.

El diario de Miami menciona al menos cuatro propiedades en Sunny Isles y Aventura valorados en conjunto en unos 11 millones de dólares.

La investigación, difundida la semana pasada por medios y aún no confirmada por las autoridades de EE.UU., analiza según el diario contratos por cientos de millones de dólares de patrocinios que la AFA habría canalizado en el país a través de TourProdEnter LLC, con sede en Florida.

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De acuerdo con una revisión de registros bancarios y comerciales citada por el Miami Herald, unos 40 millones de dólares procedentes de ingresos de la AFA habrían pasado por esa firma hacia empresas sin una justificación comercial aparente.

El diario precisa que con parte de esos recursos, un matrimonio del sur de Florida vinculado a TourProdEnter adquirió entre 2021 y 2025 cuatro propiedades en zonas residenciales de alto valor.

Los investigadores, detalla el diario, analizan si estas operaciones podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. También indagan otros posibles destinos de los fondos, como alquiler de jets y yates de lujo, empresas de deportes de motor y una compañía dedicada a servicios para caballos pura sangre.

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Hasta el momento, la AFA no ha emitido comentarios públicos sobre la pesquisa, que trasciende mientras Argentina se prepara para disputar la final del Mundial el próximo domingo.

El presidente del organismo, Claudio Tapia, se encuentra en Estados Unidos acompañando a la selección durante el torneo.

Como parte de la investigación, los fiscales han mantenido un encuentro con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por corrupción, y analizan citar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei, según publicó el diario argentino La Nación.

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La AFA es investigada también por la Justicia argentina, donde un tribunal de alzada confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento tanto del organismo como de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la organización y sus directivos por fraude fiscal.

Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de alrededor de 13 millones de dólares.

En marzo de este año la AFA aseguró haber presentado "todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia". EFE

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