Merz recibe a Macron en consejo de ministros franco-alemán para dinamizar eje París-Berlín

Berlín, 16 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió este miércoles en el castillo de Bensberg al presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco del consejo de ministros franco-alemán que tendrá lugar el viernes y que servirá, según ambos mandatarios, para dinamizar al eje París-Berlín.

En una declaración a la prensa tras llegar al decimonónico castillo de Bensberg (oeste), que sirve actualmente como hotel de lujo, Macron señaló que él y Merz preparan un "documento ambicioso" sobre la voluntad de París y Berlín de "avanzar a nivel franco-alemán y europeo en materia de innovación, inteligencia artificial y convergencia energética".

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"Queremos dar una nueva dinámica en materia espacial", abundó el jefe de Estado francés, que señaló también a la cooperación de Francia y Alemania como una clave en un "despertar estratégico" europeo en el marco de una cita donde se abordarán igualmente problemas internacionales como la guerra de Rusia contra Ucrania o la situación en Oriente Medio.

Merz precisó que los asuntos que marcarán el encuentro del viernes, precedido este jueves por una comida de trabajo entre ambos mandatarios, son los "grandes temas" de la relación franco-germana, desde los asuntos de política económica hasta energética, pasando por, especialmente, la seguridad y la defensa.

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Precisamente el viernes está previsto se reúna el consejo franco-alemán de seguridad y defensa, una cita de especial relevancia tras quedar enterrado en junio el llamado Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), y en un momento en que la cooperación en defensa resulta clave para París y Berlín.

También se esperan noticias de proyectos como el Eurodron o el tanque del futuro europeo o MGCS, siglas inglesas para "sistema principal de combate terrestre".

Macron explicitó que la "disuasión avanzada", en la que Francia coopera con un grupo de países -incluido Alemania- para ampliar la disuasión nuclear gala, los sistemas de "alerta temprana" o "capacidad común para disparar en profundidad" serán iniciativas concretas de defensa que tendrán peso en las reuniones de este jueves y el viernes.

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El presidente francés dijo que él y Merz quieren "proteger y proyectar hacia el siglo XXI" a la industria europea y avanzó como un éxito que los últimos meses "han marcado una verdadera convergencia franco-alemana en la agenda europea".

Por su parte, Merz se mostró agradecido por el compromiso francés en la cooperación, y señaló que él y Macron ya se vieron esta semana en dos ocasiones: durante la reunión en París el lunes de la Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania frente a la agresión rusa y en el desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos de la capital francesa.

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"Si me permites repetirlo, Emmanuel, fue un acontecimiento realmente conmovedor", dijo el canciller al presidente galo sobre la presencia del líder del Gobierno alemán en París el martes.

El viernes se darán cita los responsables del Gobierno de seguridad y defensa de Francia y Alemania en la base de la Fuerza Aérea germana de Nörvenich, unos 24 kilómetros de la ciudad de Brühl, en el oeste teutón y a proximidad de Colonia.

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En Brühl están citados los titulares de diez carteras del consejo de ministros germano-francés después del encuentro entre los ministros responsables de la seguridad y la defensa. EFE

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