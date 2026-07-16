La Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina pide un pacto internacional por la Resiliencia Cultural

La Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, organizada por los Ministerios de Cultura de España y Palestina, ha concluido este jueves en Madrid con la firma de la Declaración para la protección del sector cultural en Palestina.

En este encuentro internacional, celebrado el 15 y 16 de julio en el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, han participado treinta delegaciones y se ha clausurado con una declaración que pone el foco en la urgencia de crear un Pacto por la Resiliencia de la Cultura Palestina que "contribuya a proteger, sostener y revitalizar la vida cultural palestina, fortaleciendo la resiliencia de sus instituciones, su patrimonio y sus creadores, y movilizando el compromiso político y los recursos necesarios para poner la cultura en el centro de su reconstrucción".

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Los países que han firmado esta declaración son Austria, Argelia, Baréin, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, España, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Jordania, Kuwait, Libia, Luxemburgo, Mauritania, México, Pakistán, Palestina, Portugal, Somalia, Siria, Túnez, Turquía, Uruguay, Vietnam y ALECSO.

En esta declaración, los países muestran su "preocupación profunda por el impacto del conflicto en la vida cultural palestina, el impacto de las violaciones del derecho internacional en Gaza y las incursiones de Israel sobre West Bank y Jerusalén que afectan el patrimonio, las instituciones culturales, los profesionales de la cultura y el ejercicio de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo palestino, incluyendo el derecho a la autodeterminación".

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Así, y basándose en el reconocimiento de que la cultura es un bien público global y juega un papel fundamental en el fortalecimiento de los derechos humanos, la seguridad y la cohesión social, esta Declaración hace un llamamiento a los Estados, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras, filantrópicas y culturales y la sociedad civil para trabajar por un Pacto Internacional para la Resiliencia de la Cultura Palestina.

Este Pacto "promoverá la cultura como un medio de salvaguardar la identidad, la dignidad y la continuidad cultural del pueblo palestino". El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado en una de sus intervenciones durante la Conferencia que "en un momento de enorme sufrimiento para su pueblo, el Ministerio de Cultura palestino ha recordado que crear es también una forma de resistencia", así como seguir protegiendo la memoria y seguir creyendo en el poder de la cultura "incluso cuando todo parece querer silenciarla".

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"Esa lección de dignidad, de coraje y de esperanza trasciende las fronteras de Palestina y constituye una fuente de inspiración para toda la comunidad internacional", ha señalado Urtasun.

Esta Conferencia Ministerial fue anunciada por Urtasun en la reunión del Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea celebrada en Bruselas en noviembre de 2025.

Durante esa reunión, Ernest Urtasun solicitó el apoyo del resto de países de la UE para construir una alianza para la reconstrucción de Palestina, siguiendo el modelo de la alianza creada para la reconstrucción de Ucrania. La de Madrid ha sido la primera edición de la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina, y Cultura espera que tenga continuidad el próximo año acogida por otro país anfitrión.

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