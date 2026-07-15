Sheinbaum y Mulino hablarán de economía y respaldo a neutralidad de Canal de Panamá

Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que su reunión de este miércoles con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, estará centrada en asuntos económicos y en la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá, una petición que el Gobierno panameño ha promovido ante distintos países.

"Hay varios temas que estamos interesados ambos en tratar, desde temas económicos, culturales y también un asunto que ellos están solicitando a todos los países del mundo de neutralidad del canal", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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La mandataria expresó además el respaldo de México a esa posición impulsada por Panamá respecto a la vía interoceánica.

"Nosotros estamos totalmente de acuerdo", afirmó Sheinbaum, quien recibirá durante la mañana en Palacio Nacional a Mulino, en el primer encuentro cara a cara de ambos mandatarios.

La reunión se produce en un momento en que Panamá ha intensificado los llamados internacionales para reafirmar el principio de neutralidad permanente del Canal de Panamá, una de las rutas comerciales más importantes del mundo y eje del comercio marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico.

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La visita de Mulino contempla reuniones con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el país, atraídas por sus ventajas logísticas y su plataforma de servicios para acceder a otros mercados de la región.

México y Panamá mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de un siglo y comparten vínculos comerciales, turísticos y de cooperación en distintos ámbitos. EFE

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