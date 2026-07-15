Sheinbaum recibe al presidente de Panamá en el Palacio Nacional de México

Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La presidenta de México Claudia Sheinbaum recibió este miércoles a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, para llevar a cabo una reunión centrada en asuntos económicos y en la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá, una petición que el Gobierno panameño ha promovido ante distintos países.

El encuentro estará enfocado, según han revelado ambas naciones, en abordar asuntos como "el intercambio comercial, las inversiones, el desarrollo agropecuario, la seguridad, las aduanas y la cooperación" binacional.

Mulino, quien estuvo acompañado de su esposa, Maricel Cohen de Mulino, fue recibido por la mandataria mexicana en las puertas del Palacio Nacional, donde realizaron la ceremonia oficial de la visita al entonar los himnos de ambas naciones.

Minutos antes, Sheinbaum había adelantado que la reunión estará centrada, principalmente, en asuntos económicos y en la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá, una petición que el Gobierno panameño ha promovido ante distintos países.

"Hay varios temas que estamos interesados ambos en tratar, desde temas económicos, culturales y también un asunto que ellos están solicitando a todos los países del mundo de neutralidad del canal", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, quien puntualizó que su gobierno está “totalmente de acuerdo” en esa postura.

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Mulino arribó la noche del martes a México, donde fue recibido por el canciller Roberto Velasco.

La visita de Mulino contempla reuniones con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el país, atraídas por sus ventajas logísticas y su plataforma de servicios para acceder a otros mercados de la región.

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México y Panamá mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de un siglo y comparten vínculos comerciales, turísticos y de cooperación en distintos ámbitos. EFE

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