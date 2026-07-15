Puente visita el centro de control aéreo de Varsovia (Polonia) para conocer la tecnología española de Indra

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acudido este miércoles al centro de control del tráfico aéreo del proveedor nacional de servicios de navegación aérea de Polonia en la ciudad de Varsovia para conocer los sistemas tecnológicos utilizados por la autoridades polacas que cuenta con contribución de Indra.

De esta manera, Puente ha podido constatar la aportación tecnológica española de última generación al transporte aéreo polaco y los técnicos del ente estatal han explicado al ministro la arquitectura de los sistemas de control, la coordinación entre centros y torres, la gestión de contingencias, la integración de los datos aeronáuticos y los procesos de modernización digital vinculados al Cielo Único Europeo.

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Por su parte, el responsable de la cartera de Transportes ha destacado su deseo de que esta visita pueda reforzar la cooperación industrial entre España y Polonia en la modernización del Cielo Único Europeo y la transición hacia sistemas ATM "más digitales, resilientes y sostenibles".

Durante la jornada, Puente con su homólogo polaco y con empresas españolas del sector que están desarrollando proyectos en el país, entre ellas Adif, Renfe, Acciona, Aldesa, CAF, Elecnor, Idom, Indra, Lantania y Talgo -con presencia o filiales allí- para conocer qué proyectos están ayudando a impulsar y las oportunidades y los retos que observan de cara a consolidar su negocio.

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En el mismo día, se ha reunido también con el ministro de Infraestructuras de Polonia, Dariusz Klimczak, y con la secretaria de Estado del Ministerio de Activos Estatales de Polonia, Eliza Zeidler, con quienes ha abordado asuntos como el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania sobre el transporte de mercancías, el desarrollo de la alta velocidad, la liberalización del transporte o la implantación de sistemas dinámicos de información y monitorización de pasajeros.