Argentina-España, final del Mundial y Francia e Inglaterra pelearán por el tercer puesto

Madrid, 15 jul (EFE).- España y Argentina disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

El triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su billete para el partido en el que se decidirá el título en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.) a partir de las 21.00 CET (-2 GMT).

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Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado a las 23.00 CET (-2 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.