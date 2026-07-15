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Marruecos excarcela al periodista Ali Lmrabet

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Rabat, 15 jul (EFE).- Marruecos anunció hoy la liberación del periodista independiente Ali Lmrabet, detenido el domingo a su llegada al país procedente de España por supuestos cargos de difamación, según la agencia oficial marroquí MAP.

"El Fiscal del Rey en el Tribunal Penal de Casablanca anunció que la Fiscalía decidió liberar a la persona identificada (como A.M.) después de revisar y estudiar los diversos documentos procesales, completar la investigación y realizar la pericia técnica necesaria", señaló un breve comunicado de la Fiscalía.

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La detención de Lmrabet, uno de los periodistas más críticos con la política marroquí, desató una ola de condena de organizaciones internacionales.EFE

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