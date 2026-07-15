Agencias

El Gobierno navarro intentará recibir a Mikel Merino y Nico Williams por su "éxito" en el Mundial

Guardar
Google icon
Imagen 3DVYTWF3JFD2RF2UWUH3WW5ZKI

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha avanzado este miércoles la intención del Ejecutivo foral de celebrar una recepción a los navarros que juegan en la selección española, Mikel Merino y Nico Williams, en reconocimiento de su "éxito" tras clasificarse para la final del Mundial de Fútbol.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha reconocido que "no será fácil" realizar esta recepción. "Independientemente de que ganemos o no la final, ya es un éxito estar allá y los navarros han formado parte de este éxito y se merecen también ese reconocimiento institucional", ha destacado.

PUBLICIDAD

Además, ha subrayado que los dos goles marcados por el navarro Mikel Merino en la competición contra Portugal y Bélgica, claves para las victorias de la selección, han sido "un broche de los Sanfermines fantástico".

Preguntada por la instalación de una pantalla para seguir estos partidos en Pamplona, Chivite ha recordado que el grupo municipal del PSN "ya pidió una pantalla para poder disfrutar de las semifinales, pero creo que por cuestiones de seguridad se desaconsejó". "Pero en todo caso, parece que va a haber una pantalla para la final", ha añadido.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania condecora a Von der Leyen con la primera Orden de Europa por su apoyo a Kiev

Ucrania condecora a Von der Leyen con la primera Orden de Europa por su apoyo a Kiev

Bruselas expedienta a España por no transponer la ley europea contra delitos medioambientales

Infobae

Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructuras en Polonia y en los bálticos

Lituania asegura que Rusia prepara ataques contra infraestructuras en Polonia y en los bálticos

El Cabildo Catedral y la ONCE promueven la accesibilidad e inclusión social en la Mezquita-Catedral

El Cabildo Catedral y la ONCE promueven la accesibilidad e inclusión social en la Mezquita-Catedral

Comandante de Artemis II: "El mundo tiene hambre de llegar más lejos que nunca"

Infobae