SpaceXAI elimina los repositorios de los usuarios que Grok Build cargó en los servidores de la empresa

SpaceXAI ha deshabilitado la capacidad de Grok Build, su herramienta de códificación agéntica, de cargar las bases de datos de los usuarios en la nube, después de que se descubrieran repositorios enteros en los servidores de la empresa.

El investigador de seguridad Cereblab compartió el lunes los resultados de una investigación sobre Grok Build que concluía que esta herramienta de programación había estado subiendo a Google Cloud repositorios completos de los usuarios.

Según detalla, estos repositorios incluyen los archivos que la IA no debía abrir y los archivos secretos eliminados del historial, que cargaba en un paquete Git, en lugar de limitarse a cargar los archivos necesarios para atender las indicaciones de los usuarios.

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Tras conocerse, SpaceXAI ha realizado cambios en el lado del servidor para implementar la configuaración 'disable_codebase_upload en "true"', que ha deshabilitado esta carga sin filtros de los contenidos de los usuarios.

Desde SpaceXAI aseguran que les "importa profundamente" la privacidad de los usuarios y respetan a aquellos usuarios que han optado la retención cero de datos -principalmente empresariales--, pero que para quienes no la tienen activada, existe el comando de privacidad que "deshabilita la retención de datos, lo que también elimina los datos sincronizados previamente", como han informado en X.

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Por su parte, el fundador de SpaceXAI, Elon Musk, ha confirmado tmbién en X la eliminación de los datos cargados. "Como medida de precaución, todos los datos de usuarios que se subieron a SpaceXAI hasta ahora serán completamente y absolutamente eliminados".