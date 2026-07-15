La IA evita emisiones de metano equivalentes a las de 24 millones de coches al año

Madrid, 15 jul (EFE).- La contribución de la inteligencia artificial (IA) a la lucha contra las emisiones de metano ha generado un beneficio climático comparable a la eliminación de las emisiones anuales de casi 24 millones de turismos de gasolina, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El estudio 'Poniendo el foco en las oportunidades: Cómo la inteligencia artificial está acelerando la acción contra el metano' revela que, desde su puesta en marcha en 2024, el Sistema de Alerta y Respuesta ante el Metano (MARS, por sus siglas en inglés) del PNUMA, que utiliza IA, ha contribuido a la puesta en marcha de más de 40 medidas de mitigación de emisiones.

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Al amparo del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO, por sus siglas en inglés) del PNUMA, MARS usa la IA para identificar por satélite grandes emisiones de este gas en los sectores del gas y el petróleo y notificar a gobiernos y empresas las oportunidades de acción.

La IA permite procesar entre 12 y 15 veces más información de los 30 satélites que monitorizan las emisiones de metano en el mundo "manteniendo el rigor científico", afirma el PNUMA en una nota de prensa.

Este sistema, el primero de detección y notificación de metano potenciado por IA que funciona a escala global, ha contribuido a mitigar focos que, según las estimaciones del estudio, habrían emitido 1,2 millones de toneladas de metano.

Los modelos de IA que utiliza MARS permiten distinguir las emisiones de metano —como las fugas de las instalaciones de petróleo y gas— del ruido ambiental; en la actualidad, el sistema se está ampliando a otros sectores como el del carbón y los residuos.

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Para Martin Krause, director de la División de Cambio Climático del PNUMA, "el metano es solo el principio", ya que la IA "puede ayudar a convertir la avalancha de datos medioambientales en medidas prácticas", permitiendo responder "no solo a las emisiones de metano, sino también a una amplia gama de retos medioambientales".

El comunicado también señala que esta tecnología es "ligera y eficiente", por lo que evita que su consumo energético aumente el problema medioambiental que pretende abordar.

Además, insiste en que la experiencia humana "sigue siendo fundamental" en el proceso y que cada foco detectado por la IA es revisado y verificado "de forma independiente" por analistas del IMEO.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido a los países que respondan al 80 % de las alertas de emisión de metano que reciban a través del MARS.

Aunque solo permanece en la atmósfera durante aproximadamente una década, el metano es unas 80 veces más potente que el CO₂ en un periodo de 20 años. Reducir sus emisiones puede frenar rápidamente el ritmo del calentamiento global, concluye el PNUMA.

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