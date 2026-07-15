La Fed señala un incremento de los precios más moderado en las últimas semanas, según el Libro Beige

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anticipado que la inflación en los distritos en los que se divide el banco central aumentó en la misma proporción o menor en todos ellos durante el último periodo entre reuniones, señalando aún así un incremento generalizado de los precios, según ha confirmado la Fed en su Libro Beige, documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales del país.

"Los precios aumentaron moderadamente en general, con nueve distritos reportando un crecimiento moderado, dos un crecimiento sólido y uno un crecimiento leve", reza la publicación del instituto emisor estadounidense.

Entre las causas esgrimidas para explicar el incremento de los precios destacan el impacto de la guerra de Irán o los aranceles. Por su parte, el documento ha indicado que las expectativas de inflación para los próximos meses son mixtas, con varios participantes aduciendo un caída, mientras que otros esperan que se mantenga en un ritmo similar al actual.

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Por otro lado, la Fed ha destacado que la actividad económica de Estados Unidos ha aumentado a un ritmo de leve a moderado, en línea con la tasa de crecimiento registrada en el anterior periodo, gracias entre otras cuestiones al aumento del turismo en la temporada estival y la celebración de la Copa Mundial de fútbol en el país norteamericano.

"En general, los (encuestados) esperaban que la economía continuara expandiéndose en los próximos meses, pero varios distritos señalaron una elevada incertidumbre en las perspectivas de los precios del combustible", ha indicado el Libro Beige.