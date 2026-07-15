La AIReF eleva al 2,5% la previsión de crecimiento del PIB en 2026 y al 2,1% la de 2027

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AlReF) ha elevado tres décimas la previsión de crecimiento del PIB para 2026, hasta el 2,5%, y una décima la de 2027, hasta el 2,1%.

Así, la AIReF, que ha presentado el informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2026 de las administraciones públicas, señala que el nuevo escenario mantiene a la demanda interna como principal motor del crecimiento en 2026 y 2027 en un contexto de "fuerte afluencia de población extranjera" y de "impulso a la inversión procedente de los fondos europeos".

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Como ha explicado la presidenta de AIReF, Inés Olóndriz, este miércoles en rueda de prensa, esta mejora de las previsiones está motivada también porque los indicadores de las últimas semanas están apuntando a un mayor crecimiento en los próximos meses y a una mejor perspectiva de evolución de los precios de la energía, que tiene una aportación de una décima tanto en 2026 como en 2027.

No obstante, la institución mantiene un balance de riesgos inclinado a la baja debido, entre otros factores, a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, la evolución de los precios energéticos, la finalización del Plan de Recuperación y la persistencia de un diferencial de inflación y de un crecimiento de la productividad inferior al de los principales socios europeos.

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Por otro lado, las proyecciones de deuda de la AIReF apuntan a una reducción de 1,3 puntos porcentuales en 2026, hasta situar la ratio en el 99,3% del PIB. La previsión mejora en seis décimas por la revisión al alza del crecimiento nominal y se sitúa en línea con el objetivo del Gobierno, que prevé una ratio del 99,1%.

Además, la institución ha avalado las previsiones macroeconómicas del Gobierno para el periodo 2026-2029 incluidas en el Informe de Situación de la Economía Española, después de que el Ejecutivo solicitara por primera vez su valoración sobre este escenario macroeconómico. A juicio de la AIReF, este paso contribuye a mejorar las prácticas presupuestarias y refuerza la calidad institucional.

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REGLA DE GASTO

En su informe, la AIReF también ha revisado al alza la previsión de crecimiento de gasto primario neto de medidas de ingresos hasta el 6,4% en 2026, frente al 5,8% que estimaba en mayo y muy por encima del 3,5% comprometido por España en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. Según señala, esta evolución agota el margen que ofrece el marco fiscal europeo y complica el cumplimiento de los compromisos fiscales.

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No obstante, la institución señala que la aplicación de la cláusula de escape para acomodar el incremento del gasto en defensa y su posible ampliación a determinadas medidas energéticas podría evitar el incumplimiento de las reglas fiscales europeas en 2026, siempre que la Comisión Europea acepte el máximo previsto para las actuaciones que notifique España, equivalente al 0,3% del PIB.

En cambio, la AIReF aprecia riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración central, la mayor parte de las comunidades autónomas y determinadas corporaciones locales, y calcula que cumplirla requeriría adoptar medidas adicionales equivalentes al 0,6% del PIB en 2026. Ante esta situación, vuelve a recomendar al Ministerio de Hacienda articular una estrategia fiscal de medio plazo y presentar en plazo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027.

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((HABRÁ AMPLIACIÓN))