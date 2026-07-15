La bolsa de São Paulo cede un 0,36 % por el temor a nuevos aranceles de EEUU contra Brasil

São Paulo, 15 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este miércoles un 0,36 % ante el temor de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a los productos brasileños por supuestas prácticas comerciales "discriminatorias" del país suramericano.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 176.010 puntos básicos y prácticamente anuló todas las ganancias que logró el martes, cuando avanzó alrededor de medio punto.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo prácticamente estable, con un leve descenso del 0,01 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,077 reales para la compra y 5,078 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

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Los operadores financieros están a la espera de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, decida sobre la propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de establecer un gravamen adicional del 25 % a las importaciones brasileñas.

Este organismo alega que Brasil aplica prácticas comerciales "desleales" y discriminatorias que perjudican a las empresas estadounidenses.

Washington también propuso un arancel adicional del 12,5 % a las importaciones brasileñas como parte de una investigación de la USTR que acusa a 60 países de no combatir ni fiscalizar adecuadamente el comercio de bienes producidos con trabajo forzado.

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El Gobierno brasileño se reunió en la víspera con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, a quien le reiteró que "la imposición de cualquier arancel adicional resulta injusta y no es el camino para alcanzar un acuerdo bilateral mutuamente satisfactorio".

El plazo para anunciar la lista de bienes afectados vence este 15 de julio, según Brasil.

En este contexto, la empresa de azúcar y energía Raízen y la petroquímica Braskem se anotaron las mayores pérdidas de la sesión con caídas del 6,4 % y del 6,1 %, respectivamente.

Por el contrario, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la red de supermercados Pão de Açúcar, que avanzaron casi un 7 %.

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó los 40.000 millones de reales (7.850 millones de dólares /6.850 millones de euros), en 3,4 millones de operaciones. EFE