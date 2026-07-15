Guterres alerta del "coste intolerable" para los civiles de la escalada entre Irán y EEUU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha vuelto a advertir este miércoles del "coste intolerable" para la población civil y efectos "catastróficos" para la seguridad mundial si continúa la escalada militar en Oriente Próximo, tras un nuevo cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos en la zona durante la pasada madrugada.

"Un retorno a las hostilidades a gran escala tendría un coste intolerable para la población civil y consecuencias catastróficas para la paz y la seguridad internacionales, así como para la economía mundial", ha señalado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.

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El diplomático portugués, que está "profundamente preocupado" por la continua escalada bélica en la región, ha reclamado a "todas las partes" involucradas en el conflicto que actúen "de inmediato" para reducir las tensiones y retomar "la vía del diálogo y la diplomacia", después de que Washington y Teherán se hayan acusado mutuamente de violar el acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado.

Asimismo, ha reiterado "su llamamiento para que se restablezcan plenamente los derechos y libertades de navegación internacional en el estrecho de Ormuz" y ha recordado la obligación de las partes a "respetar el ejercicio de los derechos y libertades de navegación" en virtud del Derecho Internacional.

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Sus palabras llegan después de que el Ejército de Estados Unidos haya retomado en los últimos días su campaña militar contra Irán, que ha denunciado más de 30 civiles muertos por esta causa y que en la madrugada de este miércoles ha respondido atacando bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait.