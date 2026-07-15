EE.UU. designa como grupos terroristas al Cartel de Juárez y a Los Viagras

Washington, 15 jul (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cartel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por narcotráfico.

Con estas nuevas designaciones, el Gobierno de Donald Trump suma oficialmente seis cárteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.

El Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según informó el Tesoro.

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En febrero de este año, la Administración de Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Trump ha presionado a México y a la región en búsqueda

El Gobierno mexicano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier acción unilateral de Washington contra los cárteles en territorio nacional y ha defendido la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el principio del respeto a la soberanía, pese a las crecientes presiones de la Casa Blanca para endurecer el combate al narcotráfico.

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