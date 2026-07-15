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El PIB de China cumple pronósticos al frenar al 0,9 % intertrimestral entre abril y junio

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Shanghái (China), 15 jul (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de China creció un 0,9 % en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el anterior, según datos oficiales publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Esto supone una ralentización de 0,4 puntos con respecto a la tasa registrada entre enero y marzo (+1,3 %), aunque también cumple con los pronósticos más extendidos entre los analistas.

En el segundo trimestre del presente año, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 4,3 % en términos interanuales, cifra que, en este caso sí, queda por debajo tanto de la marca anterior (5 %) como de las expectativas de los expertos, que anticipaban que frenaría pero no tanto, hasta en torno a un 4,5 %. EFE

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Miércoles, 15 de julio de 2026 (02:00 GMT)

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