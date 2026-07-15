La producción industrial china supera expectativas al crecer un 5,3 % en junio

Shanghái (China), 15 jul (EFE).- La producción industrial en China creció un 5,3 % interanual en junio, lo que supone una lectura 0,8 puntos más positiva que la anterior, mientras las ventas minoristas rebotaron de su primer descenso desde 2022 y la inversión en activos fijos siguió desplomándose lastrada por la crisis inmobiliaria.

Según los datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, la producción industrial queda asimismo por encima de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que esperaban un repunte adicional pero de carácter leve, hasta en torno a un 4,6 %.

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De los tres grandes sectores en los que la ONE dividió este indicador, el que más aumentó su producción en junio fue el de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+7,4 %), seguido del manufacturero (+6 %), mientras que el minero marcó la nota discordante al descender un 2,2 %.

En el acumulado del primer semestre, la producción industrial china creció un 5,4 % frente al mismo período de 2025.

La institución estadística también hizo hoy públicos otros datos de junio como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales rebotaron tras su caída del 0,6 % en mayo -la primera desde 2022, lo que levantó todavía más la alarma sobre el estado de la demanda a nivel nacional- para crecer un 1 % en junio.

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Esta cifra supone asimismo superar ampliamente las expectativas de los expertos, que anticipaban que las ventas volverían a terreno positivo pero por poco, situando su pronóstico en un 0,1 % interanual.

También fue una sorpresa positiva la evolución de la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas, ya que bajó del 5,1 % al 5 % cuando los analistas no esperaban movimiento alguno.

Por su parte, la inversión en activos fijos, la cual pasó de crecer un 3,2 % en 2024 a caer un 3,8 % en 2025 lastrada por la crisis del sector inmobiliario, amplió su bajada a un 5,7 % en el acumulado del primer semestre frente al 4,1 % que había registrado hasta mayo.

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Si bien el inmobiliario, como viene siendo habitual, amplió su desplome hasta el 18 % entre enero y junio, los otros dos grandes sectores en los que la ONE mide la inversión también marcaron cifras negativas: la destinada a manufactura cayó un 1,2 % y la de infraestructura, que había sido la única en resistir en la anterior actualización de este indicador, bajó un 2,4 % en el semestre.

La ONE indicó también que las ventas comerciales de inmuebles nuevos medidas sobre área de suelo cayeron un 11,6 % interanual en la primera mitad de 2026, ampliando su descenso en 0,8 puntos frente al acumulado hasta mayo. EFE

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